2019/02/08 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة مدوية..برشلونة يبدأ أول خطوة لما بعد ميسي في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي الكتالوني إن بطل إسبانيا بدأ بالفعل التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني، الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر.وقال بارتوميو "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل".وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في عام 2021: "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل"، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.وحجز "البرغوث" مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا.ولم يعرف النجم الأرجنتيني فريقا في مسيرته الاحترافية غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف عام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها 9 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إسبانيا.وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكتالوني، فقد خاض ميسي حتى الآن 664 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.

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