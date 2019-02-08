العراق يصحو على إنتحارين أحدهما لشاب في الـ 19 في الديوانية واﻵخر لشرطي في بغداد

2019/02/08 | 08:13

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الديوانية – عراق برس- 8 شباط / فبراير : افادت مصادر امنية مطلعة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، بأنتحار شاب يبلغ من العمر 19 عاما شنقا داخل منزله من دون معرفة الاسباب.

وتابعت المصادر، ان ” الشاب الذي يرمز لاسمه (س.هـ.ك) وهو من مواليد ٢٠٠٠’.اقدم على الانتحار داخل منزله شنقا في ناحية الدغارة التابعة محافظة الديوانية’ مبينة ” نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واسبابه “.

وعلى صعيد متصل اعلنت مصادر في الشرطة المحلية اقدام منتسب في وزارة الداخلية على الانتحار داخل منزله بمنطقة الشعلة غربي العاصمة بغداد “، ﻻفتة الى ، ان ” مفوضا منسوبا الى مديرية حماية المنشآت قام باطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن مدينة الشعلة من دون معرفة الاسباب”.

ويرجح مراقبون للشأن العراقي بأن ارتفاع معدلات الانتحار في الآونة الأخيرة يرجع في بعض إرهاصاته إلى جملة أسباب منها التفكك الأسري وغياب الروابط العائلية وارتفاع معدلات الطلاق الذي تجاوزت الـ200% إضافة إلى الإنترنت وما يبثه من برامج تشجع على الانتحار بل وبث عمليات انتحار موثقة بالفيديو أولًا بأول كذلك، فضلًا عن الأفلام السينمائية التي تشجع الشباب على العنف والقتل والمخدرات والانتحار، ناهيك عن البطالة والاكتئاب ومرض الفصام والقلق والخوف المرضي من المستقبل والشعور باليأس والإحباط وضعف الوازع الديني والعزوبية والعوز والفاقة وغيرها، مناشدين الحكومة بضرورة التدخل السريع مع تكثيف الجهود التي تصب في مصلحة التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي في المدارس والجامعات ودور العبادة وتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

ولا يفوتنا أن نؤكد على أن بعض الحالات التي تدون في ملفات الشرطة على أنها عمليات انتحار في المناطق الريفية وبالأخص تلك التي تذهب ضحيتها النساء الصغيرات في السن إنما هي في الحقيقة جرائم قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد، تأخذ صفة الانتحار لتعتيم الحقيقة على جرائم يطلق عليها اصطلاحًا “غسل العار”؛ حيث تقتل المرأة وتعلق في حبل المشنقة أو تجبر على إحراق نفسها أو القفز من أعلى الجسور في نهري دجلة أو الفرات مع أنها لا تجيد السباحة لتبدو الجريمة وكأنها انتحار بملء إرادة صاحبتها فيما هي ليست كذلك بالمرة.

وتشير التقارير إلى أن إقليم كردستان يسجل أعلى نسب انتحار على مستوى العراق، وبالأخص بين النساء، وشددت على أن عدد النساء المنتحرات في الإقليم بلغ 400 امرأة في عام واحد تباينت طرق انتحارهن بين الشنق وتناول الحبوب المهدئة والأحراق في ظاهرة لم يشهد لها الإقليم مثيلًا من قبل، فيما نشرت مفوضية حقوق الأنسان تقريرا عن معدلات الانتحار في العراق تصدرت فيه محافظة ذي قار القائمة بـ 119 منتحرًا ومنتحرة مرتفعة بذلك عن معدلات سابقة بنسبة 60 بالمائة، وأضافت أن ”439 حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع 119 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 بالمثنى و15 في ميسان و12 في واسط، فيما تراوحت طرق الانتحار بين الشنق والغرق واستخدام السلاح الناري والحرق.



انتهى اح

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