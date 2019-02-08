وفاة الطفلة “رهف ” نتيجة التعذيب الاسري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/08 | 08:13

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بغداد – عراق برس- 8 شباط / فبراير: نعت الاوساط الشعبية والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان ومواقع التواصل الاجتماعي ( الطِفلَة رَهف ) التي وافاه الاجل المحتوم فِي مُستَشفى الصدر العام ، شرقي العاصِمة بَغداد ، بعد دخولها المستشفى نتيجة تعرضها لتعذيبٍ جسدي على يد عائلتها والذي شمل الضرب المبرح والحرق والكدمات في مُختلف أنحاء الجسم، فضلاً عن ضربة في الرأس، أدت إلى تعرضها لـ نزيفٍ دِماغي.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان اعلنت ، الخميس، ان ” المفوضية تتابع وبقلق بالغ حالة الطفلة ( رهف نصير شكر ) الراقدة في مستشفئ الشهيد الصدر العام والتي تم احالتها من مستشفى ابن البلدي شرق بغداد مساء الاربعاء ٦ / ٢ / ٢٠١٩ ” ،

وتابع عضو المفوضية ، زيدان خلف العطواني ، ان” المفوضية شكلت فريقا من قسم الرصد (ملف الطفل والعدالة الجنائية ) لغرض متابعة الحالة والاطلاع على حالتها الصحية السيئة نتيجة ما تعرضت اليه من عنف جسدي”، مطالبا ” وزارة الداخلية /مديرية حماية الاسرة والطفل والقضاء العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته واحالتهم الئ المحاكم المختصة وعلى مجلس النواب العراقي الإسراع بتشريع قانون حماية الطفل بالعراق وضمان حقوقهم المشروعة “.



انتهى أح

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