2019/02/08 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..طالبت عشر منظمات عربية بوقف عدوان التحالف الذي يقوده النظام السعودي على اليمن ورفع الحصار عن الشعب اليمني.وأكد المشاركون من ممثلي المنظمات في ختام ندوة أقيمت في تونس تحت عنوان “آفاق السلام في اليمن ودور المجتمع المدني” خلال اليومين الماضيين ضرورة وقف الحرب والعدوان على اليمن ورفع الحصار عن اليمن وخاصة مطار صنعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمات عربية تطالب بوقف العدوان السعودي على اليمن alansaar.

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