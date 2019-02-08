2019/02/08 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 11 قتيلاً.جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو من مكان قرب المبنى المنكوب في منطقة قارطل بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول.وأكد صويلو الذي تفقد أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة أن رجال الإطفاء والكوارث الطبيعية يعمل دون توقف منذ 31 ساعة للبحث عن ناجين من تحت الأنقاض.وشدد أن الجهات المعنية تحقق في سبب انهيار المبنى من كافة جوانبها وبالتفصيل، مؤكدا أنه سيتم اطلاع الرأي العام بنتيجة التحقيقات حين انتهاءها. وأوضح أن أعمال البحث وصلت إلى الطابق الرابع من أصل 8 طوابقوأعلنت ولاية إسطنبول، في وقت سابق الخميس، مصرع عشرة أشخاص، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً أصيبوا جراء الحادث. وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة، فيما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقا حول أسباب انهيار المبنى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 11 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 11 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).