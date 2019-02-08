فالنسيا يقلب الطاولة على بيتيس في كأس ملك إسبانيا

2019/02/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق فالنسيا، أمس الخميس، نتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وقلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ريال بيتيس وعاد من تأخره بهدفين للتعادل بمثلهما.وتقدم ريال بيتيس بهدفين عن طريق لورينزو مورن وسانشيز خواكين في الدقيقتين 45 و54 من زمن اللقاء.وعاد فالنسيا للتعادل بهدفين عبر الروسي دينيس تشيريشيف والفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقتين 70 و90 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة، وضع فالنسيا قدمًا في المباراة النهائية، إذ يحتاج للتأهل من مباراة الإياب على ملعبه، للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو بهدف لكل منهما.وأي نتيجة أخرى تطيح به خارج البطولة، عدا التعادل بهدفين لكل منهما والتي سيلجأ بسببها الفريقين للوقت الإضافي وربما ضربات الترجيح.

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