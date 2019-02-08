الكشف عن مصير إبراهيم غالب مع النصر

2019/02/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة النصر السعودي حدد مصير إبراهيم غالب قائد الفريق من حيث تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير حول عقبات في طريق تجديد إبراهيم غالب لعقده مع النصر خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصبح لديه 6 أشهر فقط في عقده مع العالمي.



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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر قرر عدم التجديد مرة أخرى لإبراهيم غالب قائد الفريق بعد انتهاء عقده الحالي.

وأكد فيصل الشبرمي وكيل اللاعب أنه بالفعل لم يقدم النصر أي عروض جديدة لغالب لتجديد عقده مع العالمي مما سيقوم بالنظر إلى بعض العروض المقدمة لديه.

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وأضاف وكيل اللاعب أنه يمتلك بعض العروض من أندية سعودية، تريد ضمه، ولكن في حال تقدم النصر بعقد جديد ستكون الأولوية له.

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