2019/02/08 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة تجسسية لقوى العدوان السعودي في جيزان.وأوضح مصدر عسكري يمني للمسيرة نت أن دفاعات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في وادي جارة بجيزان بينما قام الجيش واللجان بعملية هجومية على مواقع لجنود ومرتزقة السعودية أدت إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يسقطون طائرة تجسسية للعدو السعودي في جيزان alansaar.

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