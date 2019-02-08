2019/02/08 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلن مسؤول حكومي مغربي، إن بلاده أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن.ونقلت أسوشييتد برس عن المسؤول المغربي قوله: إن “المغرب لن يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية” دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.وأشارت الوكالة إلى أن المغرب استدعى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المغرب توقف مشاركتها مع التحالف السعودي في حربه ضد اليمن alansaar.

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