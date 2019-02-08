الصحة تعلن وفاة الطفلة “المعنفة” رهف في بغداد

2019/02/08 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة الصحة والبيئة، فجر الجمعة، الساعة 1:20 عن وفاة الطفلة المعنفة رهف في احدى مستشفيات بغداد.يتبع…

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