2019/02/08 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلانطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 69، مساء أمس الخميس، وسيتم عرض 23 فيلماً، من بينها 17 فيلماً للتنافس على جائزة الدب الذهبي التي ترأس لجنة التحكيم فيها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، فيما تغيب السينما العربية عن أفلام المسابقة.وتستمر فعاليات مهرجّان برلين حتى السابع عشر من الشهر الجاري، تحت إدارة الألماني ديتر كوسليك، الذي من المقرر أن يسلّم راية الإدارة في نهاية المهرجان إلى الإيطالي كارلو شاتريان المدير الحالي لمهرجان لوكارنو للفيلم، والسينمائية الهولندية مارييت ريسنبك.ويتميّز مهرجان برلين ببرامجه وأقسامه المتعددة والمتنوعة وبالعدد الكبير من الأفلام التي يعرضها، وهو ينافس بجدارة في الأهمية مهرجاني كان والبندقية.ويحظى المهرجان باهتمام واسع في الأوساط الثقافية والفنية على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء، وقد انعكس ذلك على الإقبال على شراء التذاكر، حتى أن البضع منهم قد بقي طوال الليل ينتظر حتى يفتح كشك بيع التذاكر ليضمنوا لأنفسهم مكاناً بين الحضور.وتستمر فعاليات مهرجّان برلين حتى السابع عشر من الشهر الجاري.ويتميّز مهرجان برلين ببرامجه وأقسامه المتعددة والمتنوعة وبالعدد الكبير من الأفلام التي يعرضها، وهو ينافس بجدارة في الأهمية مهرجاني كان والبندقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 69) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 69) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).