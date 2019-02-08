التحالف الدولي: البيشمركة سلاح فولاذي

2019/02/08 | 09:10

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شفق نيوز/ وصف القائد الاعلى لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، قوات البيشمركة بالسلاح الفولاذي.جاء ذلك في اجتماع عقده شيخ جعفر شيخ مصطفى قائد القوات 70 وقادة امنيين، اجتماعا مع وفد من التحالف الدولي برئاسة الجنرال روبنسن القائد الاعلى لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا والكولونيل بروكس قائد القوات البحرية في العراق.وخلال اللقاء، اشاد شيخ جعفر شيخ مصطفى بدعم التحالف الدولي لقوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش.ودعا قائد القوات 70، التحالف الدولي الى الاستمرار في دعم وتدريب وتاهيل قوات البيشمركة من اجل تشكيل قوات اكاديمية متطورة في اقليم كوردستان.من جانبه اكد الجنرال روبنسن ان قوات البيشمركة سلاح فولاذي ضد الاعداء، مشيدا ببطولة وبسالة قوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي بالتعاون مع التحالف الدولي، مجددا دعم ومساندة التحالف الدولي لقوات البيشمركة.

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