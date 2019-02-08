مثال الالوسي : سرقة اﻷحزاب للمواطنين وراء تأخير التعداد السكاني

2019/02/08 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 8 شباط / فبراير: فجر رئيس حزب الامة العراقي مثال الالوسي، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف ، بأن ” السبب في عدم اجراء التعداد السكاني الى الان ،يكمن بسرقة الأحزاب العراقية ما يقرب من 4 مليون مواطن لاوجود لهم ” .

واردف الالوسي ، ان “الحكومات والأحزاب السياسية ما زالت لا تريد الإحصاء والتعداد السكاني لأنها تسرق ما يقارب 4 مليون مواطن غير موجودين و هناك فساد كبير في العراق يضاف الى فساد الميزانيات في الحصة التموينية ، فيما الفاسدون الى الان يتمتعون بالمليشيات و بخلايا إرهابية ولديهم جيوش الكترونية وجيوش تتحرك في الشارع لتنفذ الاغتيالات فكيف بإمكان المحقق او النزيه او اللجان ان تحقق بأجواء من الإرهاب والنشاط المسلح كتلك ؟”.



انتهى أح

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