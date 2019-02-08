مسلسل قتل العراقيين وتسليبهم في ايران يتواصل وآخرها مقتل عراقي طعنا بآلة حادة في عبادان

2019/02/08 | 09:14

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البصرة – عراق برس- 8 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ، الجمعة ، بمقتل مسافر عراقي اثناء زيارته الى ايران لغرض العلاج على يد مجهولين في مدينة عبادان الايرانية.

وتابع احد المقربين من المغدور ( مازن ناصر جبار ) ، ان” ابن خاله سافر الى ايران لغرض اكمال الفحوصات الطبية والعلاج بعد اصابته بتصلب في الشرايين قبل ان يهاجمه مجهولون يستقلون دراجة نارية في محاولة لسرقته وانهالوا عليه بالضرب المبرح وطعنه بالة حادة في منطقة العنق قضت عليه في الحال “، ﻻفتا الى ، ان ” جثة المغدور ما تزال في ايران مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادتها وعلى الحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على العراقيين المسافرين الى الخارج وعلى الجانب الايراني الاستمرار بالتحقيقات للقبض على الجناة” .

وكانت سفارة العراق لدى طهران، شددت في وقت سابق على المسافرين العراقيين إلى إيران، بضرورة توخي الحذر بسبب ارتفاع نسبة جرائم القتل والسرقة التي طالت الداخلين إلى مناطق عبادان والمحمرة الإيرانيتين، في حين أعلنت قنصلية إيران في البصرة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الحوادث.

وكان مواطن عراقي قضى على أيدي مجهولين في منطقة عبادان الإيرانية بعد سرقة أمواله العام الماضي إضافة إلى تعرض 3 عراقيين آخرين للسرقة تحت تهديد السلاح، وسرقة جوازات سفر عائلة عراقية وهواتفها المحمولة في عبادان، فيما اقدمت عناصرمجهولة في إيران على قتل شيخ عشيرة عراقي من محافظة كربلاء وسرقة امواله وحرق جثته في مشهد ، بينما قتل شاب عراقي من اهالي البصرة رميا بالرصاص اثناء تسوقه في سوق الرضا بالمحمرة “.



انتهى اح

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