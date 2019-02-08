2019/02/08 | 09:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
جريمة بشعة بعد وصول طفلة في السابعة من عمرها فى حالة إعياء شديد، وعلى جسمها آثار تعذيب وحروق فى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جريمة بشعة في بغداد الأهل يعتدون بوحشيّة على طفلتهم 7 سنوات ويقتلونها بلا رحمة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
جريمة بشعة بعد وصول طفلة في السابعة من عمرها فى حالة إعياء شديد، وعلى جسمها آثار تعذيب وحروق فى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جريمة بشعة في بغداد الأهل يعتدون بوحشيّة على طفلتهم 7 سنوات ويقتلونها بلا رحمة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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