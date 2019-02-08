جريمة بشعة في بغداد الأهل يعتدون بوحشيّة على طفلتهم 7 سنوات ويقتلونها بلا رحمة

2019/02/08 | 09:18

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بغداد- العراق اليوم:

جريمة بشعة بعد وصول طفلة في السابعة من عمرها فى حالة إعياء شديد، وعلى جسمها آثار تعذيب وحروق فى ...





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