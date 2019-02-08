هل ابتدأت التصفيات الحشد الشعبي يغلق 4 مقرات قال إنها وهمية وسط بغداد

2019/02/08 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

قامت قوة من امن الحشد الشعبي، مساء الخميس، بإغلاق اربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي ...





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