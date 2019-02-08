57 منظمة حقوقية تدعو الى اطلاق سراح المعتقل البحريني العريبي

2019/02/08 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعت 57 منظمة حقوقية وشخصيات أكاديمية وقانونية بارزة تايلندية، حكومة بلادها الى إطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي المعتقل لديها منذ نوفمبر الماضي.جاء ذلك في رسالة مفتوحة إلى الحكومة في تايلند، شدد من خلالها الموقعون على وجوب عدم ترحيل للبحرين استنادًا لركيزتين قانونية وحقوقية مشيرين إلى أن عملية التسليم يجب ألا […]

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