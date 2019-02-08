2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت رئاسة البرلمان، تنبيهاً إلى النائب نواف الجريا، على خلفية تراكم غياباته عن جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الاول.وبحسب الوثيقة التي أطلع عليها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، فإن رئاسة البرلمان وجهت تنبيهاً إلى النائب نواف الجريا، على خلفية تراكم الغيابات عن جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الاول، مؤكدة ضرورة الحضور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: بعد اياد علاوي.. نائب جديد مهدد بالاقصاء من البرلمان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: بعد اياد علاوي.. نائب جديد مهدد بالاقصاء من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).