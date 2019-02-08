برشلونة يوضح ستراتيجية النادي لتعويض اعتزال ميسي

2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن خطته لتعويض اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا في السنوات المقبلة.وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية تابعها “ناس”، اليوم (8 شباط 2019)، “أعلم أن ميسي سيخبرنا باعتزاله يومًا ما، وعلينا أن نعد برشلونة دائمًا بأفضل صورة للمستقبل”.وأضاف: “نتعاقد مع لاعبين […]

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