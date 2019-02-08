للمرة الأولى.. البنتاجون يعلن الخسائر الأمريكية في العراق

2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أول حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ مارس عام 2003 وحتى نهاية يناير 2019.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيكا ماكسويل - فى بيان، أنه "قتل 4 آلاف و384 جنديا أمريكا فى عمليات حربية فى دولة العراق، إلى جانب 32 ألفا و180 جريحا أصيبوا فى عمليات حربية.

وأضاف البيان أنه "فى سوريا قتل 6 جنود أمريكيين خلال عمليات حربية، وأصيب 28 آخرين خلال عمليات حربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأربعاء (6 شباط 2019)، إن دول التحالف الدولي قضت على "شبكة تنظيم داعش"، فيما أشار الى ان بقايا التنظيم قد تكون خطيرة.

وذكر الرئيس الأمريكي في كلمة له، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "دول التحالف الدولي استطاعت تفكيك شبكة تنظيم داعش، لكن بقايا التنظيم قد تكون خطيرة".

وأضاف، ان "التحالف الدولي قد يعلن الأسبوع المقبل، القضاء على داعش في العراق وسوريا 100%"، مبيناً أن "القوات الأمريكية ستعود الى البلاد بعد القضاء على التنظيم بشكل كلي".

وكان الرئيس الاميركي، قد أعلن الاحد 03 شباط 2019، رغبة إدارته ابقاء قوات أميركية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار الى ان وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسب جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الاوسط.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية، إن "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة".

وأضاف الرئيس الاميركي، أن "هذا أفضل من الانسحاب".

بغداد اليوم _ متابعة

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ورجحت الص

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت مديرية الامن بالحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم - بغداد

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وكتب الشيخ علي في تغريدة له على حسابه ال

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