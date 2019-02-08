الحشد الشعبي يعتقل زعيم فصيل مسلح بعد انتقاده ايران

2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونُفذت عملية الاعتقال بعد أيام من ظهوره في تسجيل مصور يتوعد فيه قتلة الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء، والذي ينتمي لنفس القبيلة.وقبل ذلك ظهر اوس الخفاجي في مقابلة تلفزيونية ولمح الى أن علاء مشذوب اغتيل بسبب كتاباته المناهضة لإيران.

وقال الحشد الشعبي في بيان نشره موقعه الالكتروني إن قواته قامت "بإغلاق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وجاء في البيان "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".

وأضاف البيان أن من بين المقرات "مقرا تابعا لما يسمى لواء ابو الفضل العباس ويديره الشيخ اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة".

وقال الحشد الشعبي إن قواته "حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم".

وليس من الواضح معرفة ما اذا كان اعتقال الخفاجي قد جاء بسبب تصريحاته الأخيرة المناهضة لإيران او بسبب زعمه الانتماء لقوات الحشد الشعبي.

ولا يطرح الخفاجي نفسه مناهضاً صريحاً لإيران، لكن مواقفه تشبه الى حد كبير تلك التي يتبناها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الخفاجي يوماً جزءاً من التيار الصدري قبل فصله هو والكثير من رفاق الصدر في اعقاب العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في اعوام 2006 و2007 و2008.

وبعد اندلاع الصراع السوري، اسس الخفاجي فصيلاً مسلحاً عام 2012 للقتال الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد ضد معارضيه.

وبعد عام 2014، خاض "لواء ابو الفضل العباس" معارك شرسة ضد تنظيم داعش في مناطق حزام بغداد الأمني والثرثار وصلاح الدين والرمادي والفلوجة.





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