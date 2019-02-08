الولايات المتحدة تطلب من 3 دول حماية

2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – واشنطنلم تتضح ملامح الخطة الأمريكية المتعلقة بإنشاء "منطقة آمنة" في سوريا وكوردستان سوريا، حتى الآن، إلا أن واشنطن طلبت مؤخراً من 3 دول تولي مهمة حماية هذه المنطقة، وهي بريطانيا، فرنسا، وأستراليا، على أن تقدم الدعم لتلك الدول.وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، من واشنطن، إن "وجود قوات دولية في المنطقة كفيلٌ بتوفير الحماية وبسط الأمن فيها".من جهته شدد مدير "برنامج السلام" في جامعة "كولومبيا" الأمريكية، ديفيد فيليبس، في تصريح لرووداو، على ضرورة أن "تُبقي الولايات المتحدة قسماً من قواتها في سوريا من أجل حماية الكورد هناك".ومع أن ملامح الخطة الأمريكية المتعلقة بإنشاء "منطقة آمنة" في سوريا وكوردستان سوريا، لم تتضح بعد، إلا أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا، فرنسا، وأستراليا، حماية تلك المنطقة، على أن تقدم هي الدعم للدول المذكورة.وفي هذا السياق أضافت إلهام أحمد، أنهم "ينظرون بإيجابية إلى مسألة إنشاء منطقة آمنة، وأنهم أكدوا على ذلك في وقت سابق، ولكن بشرط أن تكون هذه المنطقة تحت حماية التحالف الدولي والأمم المتحدة، وذلك لضمان نتائج إيجابية".وأكد عدد من المحللين السياسيين الأمريكيين، أنهم على يقين بأن "المنطقة الآمنة" ستكون تحت حماية قوات دولية، لأنه بهذه الطريقة سيتم قطع الطريق أمام حدوث أي اصطدام بين القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية من جهة أخرى.أما مدير "برنامج السلام" في جامعة "كولومبيا" الأمريكية، ديفيد فيليبس، فيقول في هذا السياق إن "هناك بعض التفاصيل المهمة للغاية، فمشاركة الولايات المتحدة ومراقبة القوات الدولية ستفضي إلى نتائج إيجابية، فلا يجوز أن تخرج أمريكا، بريطانيا، وفرنسا من المنطقة، وتترك الكورد لمصيرهم، بل إن من الضروري أن تُبقي على قسم من قواتها هناك، وإلا فسوف يفسحون المجال أمام تركيا لشنِّ الهجمات هناك".ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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