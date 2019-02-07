2019/02/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلنت محكمة إسبانية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وافق على قبول السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي، مشيرةً الى ، أن مورينيو استبدال الحبس بغرامة مالية .وقال المحكمة ، إن ‘ المدرب البرتغالي وافق على عقوبة السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ اضافة إلى غرامة مالية تصل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتفاصيل الحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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