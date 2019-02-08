فيديو يكشف السبب الحقيقي وراء اعتقال قيادي بالحشد الشعبي

2019/02/08 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

كشف مقطع فيديو ظهر فيه الأمين العام لقوات "لواء أبو الفضل العباس" أوس الخفاجي وهو يتوعد الجهة المسلحة التي قامت باغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب.وقال الخفاجي، قبل ساعات من لحظة اعتقاله إن "من يحاول إسكات صوت الحق فأن هناك أصوات أخرى لن تسكت، ولن نرتاح حتى ينزل القصاص بقتلة علاء مشذوب".أكدت مديرية أمن الحشد الشعبي، أمس الخميس، اعتقال زعيم لواء "أبو فضل العباس"، أوس الخفاجي، مشيرةً إلى أن ذلك جاء ضمن حملة واسعة لإغلاق أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد في الكرادة بالعاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن "قوة من أمن الحشد الشعبي، قامت مساء اليوم الخميس، بإغلاق أربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من أجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".واغتال مسلحون مجهولون الروائي العراقي علاء مشذوب أمام منزله بمدينة كربلاء بعد أن انهالوا عليه بوابل من الرصاص.

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