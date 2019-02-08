فابريجاس: هازارد يحب ريال مدريد

2019/02/08 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر تمنى سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي السابق وموناكو الحالي، أن يبقى النجم إيدن هازارد مع البلوز ولكن اعترف أن البلجيكي يحب ريال مدريد.

وكان قد صرح البلجيكي في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب في المستقبل ضمن صفوف ريال مدريد، ودار الحديث عن صفقة محتملة الصيف المقبل.

وقال فابريجاس مع "ماركا": "سنرى ما سيقرر فعله، لازال يملك عاماً ونصف بعقده وهو وعائلته سعداء في تشيلسي".



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وأضاف: "في النهاية تلك الأمور تعتبر شخصية، هو يحب مدريد ودائماً ما قال ذلك، أتمنى أن يجدد في تشيلسي".

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وختم: "ولكن إذا لم يجدد في تشيلسي أعتقد أنه سينتهي به المطاف في صفوف مدريد".

ورحل فابريجاس نفسه عن صفوف تشيلسي في يناير الماضي إلى موناكو قبل انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.





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