قوة امنية تعتقل اوس الخفاجي بعد تصريح له عن قتلة الروائي العراقي

2019/02/08 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة مسلحة قائد لواء "ابو الفضل العباس" اوس الخفاجي في بغداد.

وقالت مصادر امنية، ان عناصر مسلحة تقود عجلات سوداء اعتقلت مساء امس اوس الخفاجي من منزله في منطقة المسبح وسط بغداد مع مجموعة من الاشخاص رفقته.

واضاف ان المجموعة اقتادت الخفاجي الى جهة مجهولة.

وياتي هذا بعد ساعات من حديث للخفاجي، عن السبب وراء مقتل الكاتب الروائي العراقي علاء مشذوب وسط كربلاء الأسبوع الماضي.

وقال الخفاجي في حديث تلفزيوني إن "ابن عمي علاء مشذوب كتب مقالا ضد إيران، فجاء البعض وقتله حبا في إيران"، مطالبا برفض جميع التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق.

وتوقع الخفاجي أن يقف الشعب العراقي مع القوات الأمريكية، بسبب الفساد الحكومي والسياسيين في البلد.

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