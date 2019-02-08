2019/02/08 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 8 شباط / فبراير: اعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، إن ” قوة متابعة لها شرعت بإغلاق اربع مقار وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”، ﻻفتة الى ، ان ” هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقار تدعي انتماءها للحشد الشعبي ” .

وتابع البيان، أن ” من بين المقار موقعين يدعيان انتماءهما للواء ٤٠ في الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى (لواء ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة” ، مبينا ، أن ” القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن الموجودين فيه هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم وعلى جميع المواطنين، ابلاغ المديرية عن اية مضايقات يتعرضون لها من قبل من يدعون انتماءهم الى الحشد الشعبي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم” .



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة واسعة لإغلاق مقار تنتحل صفة الحشد ودعوة المواطنين للابلاغ عن أية مضايقات بإسمه) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة واسعة لإغلاق مقار تنتحل صفة الحشد ودعوة المواطنين للابلاغ عن أية مضايقات بإسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).