الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة “لن نساوم على كسر الحصار”

2019/02/08 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان “لن نساوم على كسر الحصار”.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في المسيرات على حدود غزة للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، وبرفضه جميع أشكال الابتزاز.وفي ذات السياق، قال […]

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