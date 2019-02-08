2019/02/08 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من سورية نهاية نيسان المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية لم تحددها قولها إنه: “إذا لم يغير البيت الأبيض مساره سيسحب الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من قواته الموجودة في سورية بحلول منتصف آذار وبشكل كامل في نهاية نيسان”.
وكان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: نهاية نيسان امريكا تسحب قواتها من سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من سورية نهاية نيسان المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية لم تحددها قولها إنه: “إذا لم يغير البيت الأبيض مساره سيسحب الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من قواته الموجودة في سورية بحلول منتصف آذار وبشكل كامل في نهاية نيسان”.
وكان […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: نهاية نيسان امريكا تسحب قواتها من سوريا alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: نهاية نيسان امريكا تسحب قواتها من سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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