صحيفة: نهاية نيسان امريكا تسحب قواتها من سوريا

2019/02/08 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من سورية نهاية نيسان المقبل.ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية لم تحددها قولها إنه: “إذا لم يغير البيت الأبيض مساره سيسحب الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من قواته الموجودة في سورية بحلول منتصف آذار وبشكل كامل في نهاية نيسان”.وكان […]

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