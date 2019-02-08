فاو تعلن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية

2019/02/08 | 09:49

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بغداد- العراق اليوم:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في كانون الثان...





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