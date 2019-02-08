2019/02/08 | 09:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في كانون الثان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فاو تعلن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في كانون الثان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فاو تعلن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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