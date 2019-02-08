مخاطر كارثية ترافق تفعيل شبكات

2019/02/08 | 09:49

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بغداد- العراق اليوم:

حذر ناشط حقوقي بارز من مغبة نشر وتفعيل شبكات "5G" للإنترنت، لما قد تشكله من مخاطر صحية...





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