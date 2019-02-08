نائب عن الانبار: نرفض استخدام المحافظة منطلقا للصراع مع دول الجوار

2019/02/08 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض النائب عن الانبار هيبت حمد استخدام المحافظة لتصدير المعارك

والصراع مع دول الجوار، مبينا ان موقف العراق يجب ان يبقى على

الحياد للحفاظ على سيادته.

وقال حمد في تصريح صحفي انه لا يمكن تطوير واقع البلاد من دون ان

تحفظ سيادة العراق لافتا الى ان “نواب الانبار سيقفون مع اي قرار

يمنع بموجبه استخدام المحافظة والعراق بشكل عام لتصدير الأذى لدول

المنطقة والجوار والوقوف على الحياد”.واضاف ان الموقف الذي يحفظ سيادة البلاد من التدخلات الخارجية يتوجب

اتخاذه من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية معا.

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