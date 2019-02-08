ترامب:غير عازم على لقاء الرئيس الصيني قبل انتهاء الهدنة التجارية

2019/02/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يخطط للقاء نظيره الصيني قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بينهم والمقررة في 1 مارس المقبل.





وفي نهاية العام الماضي اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد هدنة تجارية مدتها 3 أشهر يتوقفان فيها عن تطبيق تعريفات جمركية جديدة، إلى جانب السعي نحو تأمين اتفاق تجاري مشترك.





وأثناء حضور ترامب أمس الخميس فعالية داخل المكتب البيضاوي سئل عن ما إذا كان سيلتقي بـ"شي جين بينغ" قبيل الموعد النهائي للهدنة التجارية، ليجيب ترامب بأنه لا.





وتابع رئيس الولايات المتحدة: "ليس بعد..يمكن..ربما قريبا جدا".





وفي العام الماضي طبقت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، لترد بكين بقائمة تعريفات مماثلة.





وشهد الشهر الماضي مباحثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل التجارية المشتركة، لكن حتى الآن لم يتم إعلان قرارات بشأن تلك المباحثات.





وصرح أمس لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض بأن هناك مسافة كبيرة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يجب قطعها لعقد صفقة عادلة بين الجانبين.





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