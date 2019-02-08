أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2019/02/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وقبيل إعلان بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 61.29 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% مُسجلاً 52.28 دولار للبرميل.





وانتشرت عدة تقارير أمس خفضت تقديرات النمو لعدد كبير من الدول الأوروبية، وسط زيادة حالة عدم اليقين في العالم بسبب التوترات التجارية.





وخفضت المفوضية والأوروبية توقعاتها للنمو داخل منطقة اليورو عن العام الجاري إلى مستوى 1.5% وهو أقل من تقديرات العام الماضي وتوقعات الخريف عند 1.9%.





وأوضح البيان أن الزخْم الاقتصادي في بداية العام الجاري كان مضطرباً لكن الأساسيات لاتزال جيدة، "النمو الاقتصادي سيستمر وإن كان بشكل طفيف".





وفي بنك إنجلترا تم تخفيض تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





وفي سياق منفصل أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 447.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





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