بالصور.. تأخر معرض بغداد للكتاب عن فتح أبوابه أمام الجمهور

2019/02/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عبر مواطنون، صباح اليوم الجمعة، عن انزعاجهم من تأخر فتح ابواب معرض بغداد الدولي للكتاب، رغم مرور ساعة عن موعد فتح المعرض امام الجمهور.يتبع ..

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