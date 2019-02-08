طقس العراق: رياح وامطار غزيرة في هذه المحافظات

2019/02/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، استمرار هطول في عدد من المحافظات العراقية، فيما حذر من سيول جارفة في محافظتي ميسان وذي قار.يتبع ..

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