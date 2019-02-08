2019/02/08 | 10:00

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الشيخ علي: عبد المهدي كان كثير الاستقالة وعُمي حين صار رئيساً للوزراء

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بغداد اليوم- خاص

دعا تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة (8 شباط 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى انهاء ’’سطوة’’ بعض الاحزاب السياسية على الموارد الاقتصادية للبلاد.

وقال النائب عن التحالف سلام هادي، في

بغداد اليوم- متابعة

رأى القيادي في تحالف القرار، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، أن تنظيم داعش، أداة بين طرفي الصراع المتنامي بين أميركا وإيران، بهدف دفع الفوضى باتجاه الطرف الآخر.

وقال النجيفي في تصريح صحفي، إن "بؤر انتشار (داعش) في منا

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أول حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ مارس عام 2003 وحتى نهاية يناير 2019.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيك

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