بالوثيقة .. مجلس النواب يوجه تنبيهاً للجربا لتغيبه عن جلسات البرلمان

2019/02/08 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تنبيهاً إلى النائب، نواف الجربا، بشأن تغيبه عن جلسات البرلمان.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الحلبوسي، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منها، أنه على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه وفي حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيهاً خطياً يدعو فيه الالتزام بالحضور.

وحذرت رئاسة البرلمان أنه للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد، داعياً بعدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون أعلاه.

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