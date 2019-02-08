وزارة الصحة.. وفاة الطفلة

2019/02/08 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة، وفاة طفلة تعرضت للتعنيف الشديد من ذويها في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان"الطفلة رهف فارقت

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