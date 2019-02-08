الذهب مستقر وسط مخاوف بشأن التجارة والنمو لكنه يتجه لهبوط أسبوعي

2019/02/08 | 10:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقر الذهب في تعاملات، الجمعة، بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من كانون الثاني عند 1302.11 دولار للأوقية يوم الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين.



والمؤشر هو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى منافسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.68 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 793 دولارا للأوقية.

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