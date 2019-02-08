2019/02/08 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من كاراكاس بانعكاس نتائج اجتماع لجنة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا على الشأن الداخلي في البلاد.

وقال إن ردود أفعال قد صدرت عن مسؤولين بشأن منع دخول المساعدات الأمريكية، بينما توجهت وفود برلمانية لاستقبال هذه المساعدات للضغط على الحكومة.

وأضاف أن تحركات عسكرية بدأت في تحضير صواريخ دفاعية على الحدود البرازيلية بعيدا عن الجانب الكولومبي الذي من المفترض أن تصل عبره المساعدات الإنسانية.

ومن المرتقب أن تخرج مسيرات حاشدة بقيادة المعارض خوان جوايدو يوم 12 من الشهر الجاري.

ودعت لجنة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة في البلاد، وذلك في ختام اجتماعها في أوروجواي.وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع قالت فيديريكا موجيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن على فنزويلا استعادة الديمقراطية الكاملة لتتمكن من تجاوز الأزمة الحالية.وأضافت موجيريني أن اللجنة تعتزم التواصل مع الفاعلين في البلاد بهدف وضع الضمانات اللازمة من أجل عملية انتخابات مجدية.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردود فعل داخل فنزويلا على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردود فعل داخل فنزويلا على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).