2019/02/08 | 10:16

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المغرب تستدعي سفيرها في السعودية عقب قرار انسحابها من التحالف العربي

العالم الاسلامي السعودية

المغرب تستدعي سفيرها في السعودية عقب قرار انسحابها من التحالف العربي

الجمعة 8 فبراير 2019 - 10:05

المغرب تستدعي سفيرها في السعودية عقب قرار انسحابها من التحالف العربي

قال مسؤولون حكوميون، إن المغرب انسحبت من المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤول حكومي مغربي، اليوم، إن المغرب لم تعد تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية".وتابعت الوكالة، أن المسؤول الحكومي المغربي لم يشرح التفاصيل المتعلقة بمشاركة الجيش الملكي المغربي أو الانسحاب من المشاركات العسكرية في اليمن.انتهى...س ح

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