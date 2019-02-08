2019/02/08 | 10:16

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العثور على جثة اللاعب المفقود سالا

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العثور على جثة اللاعب المفقود سالا

الجمعة 8 فبراير 2019 - 9:56

اللاعب الارجنتيتي سالا

قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند الخميس.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت طائرته فوق القنال الإنجليزي.



وعثر على حطام الطائرة يوم الأحد.وتمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال الجثة من داخل حطام الطائرة، التي سقطت في البحر قبل أكثر من أسبوعين، وعلى متنها لاعب كارديف سيتي والطيار.انتهى...س ح

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