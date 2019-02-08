ماعلاقة اللقاء السري بين وزير النفط العراقي ورئيس المخابرات الاردني، بالأتفاقية الأردنية العراقية؟

2019/02/08 | 10:20

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الاردنية عمان، عن اسرار اللقاء الغامض والسريع الذي عقد في العاصمة الار...





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