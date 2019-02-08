رحيل عميد الكونغرس الامريكي السابق في مشيغان

2019/02/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت النائب السابق في الكونغرس الاميركي جون دنغل (ديمقراطي من مدينة ديربورن في ولاية ميشغان) .

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