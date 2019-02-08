الحامدي: الفتح وسائرون ذهبوا الى مرشح اخر لوزارة الداخلية

2019/02/08 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص >> بينت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الجمعة، ان تحالفي الفتح وسائرون ذهبوا الى اختيار مرشح اخر غير فالح الفياض لوزارة الداخلية، لافتة الى ان اجتماع التحالفين سيسفر عنه حل مشاكل الكابينة الوزارية المتعلق بوزارات الداخلية والدفاع والتربية.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاقا حدث بين الفتح وسائرون لاختيار […]

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