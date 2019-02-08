تفاصيل مثيرة حول محاولة انقلاب داخلية بداعش واغتيال المجرم البغدادي

2019/02/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة بريطانية، أن زعيم تنظيم داعش الارهابي، أبو بكر

البغدادي، نجا من ما اسمته "محاولة انقلاب داخلية" خلال الشهر

الماضي، على أيدي ارهابيين أجانب، غربي سوريا.

وتحدث صحيفة "غاردين" البريطانية ان مصادر في المخابرات الغربية

ترجح أن تكون محاولة الانقلاب على البغدادي داخل التنظيم قد جرت في

العاشر من يناير الماضي، في بلدة على مقربة من منطقة هجين في محافظة

دير الزور لكن البغدادي نجا من العملية وتم تهريبه إلى منطقة محاذية

في الصحراء.



واضافت ان تنظيم داعش الارهابي قام بعد ذلك بعرض مكافأة

على كل من يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري بسبب تورطه في محاولة

الاغتيال الأخيرة.

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