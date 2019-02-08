إحباط محاولة تهريب 9 حاويات زيت محرك بمعاملة مزورة في أم قصر

2019/02/08 | 10:25

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، من احباط محاولة تهريب تسع

حاويات في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة

البصرة. حيث تمكنت شعبة البحث والتحري بالتعاون مع مكتب الأمن الوطني من

ضبطها داخل الحرم الكمركي كانت تروم الدخول الى داخل البلد

بمعاملة " مزوره".كما تم ضبط وحجز أربعة أجهزة كمبيوتر مخالفة للشروط والضوابط

بحوزة مسافر أيراني كان يروم ادخالها عبر منفذ مطار النجف الأشرف.تم إحالة المخالفين محل الموضوع للجهات القانونية المختصة.

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