2019/02/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلن جيش الاحتلال الصهيوني، ان قواته اعتقلت فلسطينيين تسللا عبر السياج الحدودي شمال قطاع غزة، كما اعتقلت شابا في جنوب جنين.وقال ان الشابين تسللا عبر السياج الحدودي الى اسرائيل وتم اعتقالهما وتحويلهما للتحقيق .فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من سكان قرية فحمة جنوب جنين على حاجز عسكري على قرب رام الله.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يعتقل فلسطينيين في غزة وجنين alansaar.

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