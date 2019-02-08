ريال مدريد يهاجم الاتحاد الإسباني بسبب برشلونة

2019/02/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} أعرب بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني عن استيائه من عدم تحقيق العدالة بين ناديه وبرشلونة بعد مباراة الكلاسيكو.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال "من الظلم أن يرتاح برشلونة أكثر من فريقنا ..



يجب على المسؤولين أن يتفهموا غضبنا".واضاف بوتراجينيو" يجب على جميع المسؤولين في الاتحاد الإسباني أن يحققوا العدالة بين كافة الأندية ".ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو يوم السبت المقبل فيما سيواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الاحد بعدها بـ24 ساعة.الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل مع ريال مدريد بهدف لمثله في الكامب نو بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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